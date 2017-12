Bola parada vira pesadelo para Rubinho Wiliam, Michel, Tucho e agora Rodolfo. Nos últimos três jogos, contra Figueirense, Atlético-MG e Fluminense, respectivamente, o Corinthians sofreu quatro gols em cobranças de falta. Dos últimos cinco gols sofridos, apenas o do veterano Sorato, anteontem, no Maracanã, nasceu de bola rolando. E no domingo, em Belém, o adversário é o Paysandu, que tem em Jobson um bom cobrador de faltas. São números que podem atrapalhar os planos de Rubinho, que sonha continuar como titular, mesmo com o fim da suspensão de Doni, no dia 24. Leia mais no Jornal da Tarde