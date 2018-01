Bola volta a rolar na Argentina Campeão argentino depois de 35 anos, o Racing Club abrirá hoje, contra o Argentino Juniors, o Torneio Clausura, na Argentina, em meio à crise financeira que assola o país. As dificuldades são tantas que nenhum clube gastou dinheiro em contratações. O River Plate, por exemplo, trouxe três novos jogadores para a temporada, Daniel Fonseca e Juan Esnaider - por empréstimo, sem nenhum custo - e Cláudio Husain, que já lhe pertencia. Além disso, os clubes negociam com jogadores e técnicos para que os contratos, em dólar, sejam convertidos para peso. Leia mais no Jornal da Tarde