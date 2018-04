Bola volta a rolar pelo Brasil amanhã A bola vai rolar em mais três dos outros quatro torneios regionais programados para o primeiro semestre. As Copas Sul-Minas e Centro-Oeste, além do Campeonato do Nordeste têm jogos programados para amanhã. O Campeonato do Norte dá a largada domingo, com as oito partidas. O Atlético-MG recebe o Figueirense, na Sul-Minas, à tarde, enquanto o Inter de Porto Alegre hospeda o Malutrom (PR) e o Paraná joga em Curitiba contra o América Mineiro. Domingo, haverá Mamoré x Coritiba, Juventude x Grêmio Atlético-PR x Cruzeiro, Joinville x Pelotas e Tubarão x Criciúma. A Copa Centro-Oeste tem os quatro jogos amanhã: Goiás x Comercial, Brasiliense x Palmas, Juventude (MT) x Gama e Serra x Vila Nova. Já o Campeonato do Nordeste começa com apenas uma partida na tarde deste sábado: Náutico x Botafogo (PI) em Recife. O Campeonato do Norte saltou de oito para 16 participantes, divididos em quatro grupos. A primeira rodada ficou para domingo, com São Raimundo x Baré, Roraima x Rio Negro, Independente x Paysandu, Remo x São José, River x Moto Clube, Sampaio Correa x Oeiras, Cacoal x Nacional e Vasco x Ji-Paraná.