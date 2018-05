Bolaños é emprestado para o Barcelona de Guayaquil

O Inter pouco interferiu na negociação de Bolaños com o clube do Equador. O jogador tem seus direitos presos ao Grupo Sonda, o mesmo que o tirou da LDU e trouxe para o Santos no início do ano. Assim como na equipe gaúcha, o atacante teve poucas oportunidades no time santista e também não conseguiu de destacar.

Bolaños, que foi campeão da Copa Libertadores pela LDU, em 2008, não encontrará o Barcelona de Guayaquil em condições de brigar por títulos. Neste ano, o time terminou o Torneio Apertura do Campeonato Equatoriano apenas na nona posição, num total de 12 times que disputaram a competição.