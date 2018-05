Bolaños é regularizado e pode estrear pelo Grêmio contra a LDU

Contratado junto ao Emelec, Bolaños vinha treinando normalmente há cerca de duas semanas, mas ainda não tinha sua situação regularizada por conta de questões burocráticas. A diretoria do Grêmio conseguiu resolver estas pendências e finalmente o jogador está disponível para o técnico Roger Machado.

O contrato até fevereiro de 2018 foi registrado nesta segunda-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e com isso, o equatoriano pode estrear nesta quarta-feira, quando o Grêmio enfrenta a LDU em Porto Alegre, pela Libertadores. Resta saber se o treinador optará por escalá-lo como titular ou o deixará como opção no banco de reservas.

A entrada de Bolaños na equipe é a esperança do torcedor gremista de dias melhores, principalmente na Libertadores, na qual a equipe decepcionou na estreia e perdeu para o Toluca no México, mesmo atuando em boa parte da partida com um homem a mais. O atacante custou US$ 5 milhões aos cofres do clube para tirá-lo do Emelec.