Bolaños, ex-Inter e Santos, é baleado no Equador O equatoriano Luis Bolaños que, no Brasil, já jogou no Inter e no Santos, foi ferido a bala nesta sexta-feira em Quito, em uma tentativa de assalto, afirmou o site da LDU, atual time do volante. A polícia local não descarta a possibilidade de um acerto de contas.