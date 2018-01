Bolas altas preocupam Figueirense Pelo segundo ano consecutivo, o Figueirense cruza com o São Paulo nas oitavas-de-final da Copa do Brasil. A disputa por uma vaga às quartas começa nesta quarta-feira, a partir das 20h30, em confronto que não trás boas recordações para o alvinegro de Florianópolis. No ano passado, o time catarinense venceu por 3 a 1 e foi goleado por 6 a 1 na partida de ida, no Morumbi. "O São Paulo é uma grande equipe, mas precisamos entender que a história agora é outra, inclusive com jogadores diferentes em cada uma das equipes", afirmou o zagueiro Cleber. A principal preocupação do técnico Vagner Benazzi é quanto ao comportamento da sua defesa em relação as bolas aéreas. Nos últimos dois jogos, o Figueirense tomou cinco gols em jogadas com esta característica, fato que levou o treinador a cobrar mais dos jogadores, principalmente de quem pode evitar os lançamentos na área. O setor de marcação do time não contará com a eficiência do volante Marcinho - pretendido pelo Palmeiras - que cumprirá suspensão automática. Jeovânio é quem vai substituí-lo. Benazzi não quis adiantar a equipe que entrará em campo, preferindo primeiro colher informações da equipe são-paulina. A principal novidade na equipe poderá ser o atacante Marcelo Régis, compondo dupla de ataque com Evair. O lateral esquerdo Émerson Ávila deve estrear no decorrer da partida.