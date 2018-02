Bolas da Eurocopa serão personalizadas As bolas utilizadas nos jogos da Eurocopa vão ser personalizadas. Na bola serão incluídos os nomes das duas equipes que se enfrentarem, a data da partida, o nome do estádio, a latitude e a longitude do centro de campo. De acordo com a organização da Eurocopa serão confeccionadas 20 bolas para cada partida, num total de 2.370 para todo o campeonato. A Adidas - fabricante do material - chamou a bola personalizada de ?Roteiro?. A Eurocopa acontece em Portugal, entre 12 de junho e 4 de julho.