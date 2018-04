Bolatti quer aprender com Dunga para se firmar no Inter O Internacional de Dunga tem tudo para ser um time marcador. Se em 2012 a diretoria se esforçou para fortalecer o time do meio para frente, com as chegadas de Dátolo, Forlán e Dagoberto, neste ano o foco parece ser a marcação. Fellipe Bastos e Willians já foram contratados para aumentar a pegada no meio-campo e compensar a saída de Guiñazu.