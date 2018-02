Boleiros dão exemplo na área social Quando voltava da escola pública, Marquinhos não tinha o acompanhamento da mãe, empregada doméstica. O pai também ficava o dia inteiro fora, ganhando menos do que o salário mínimo, como servidor público. Só tinha um lugar para ir: o campinho dos Bambas onde podia jogar até o sol se pôr. À noite o terreno baldio servia de refúgio aos traficantes do Jardim Irene ? bairro periférico na zona Sul da cidade, com várias favelas e extremamente violento. Marquinhos cresceu, ganhou o Mundo. Se tornou capitão da Seleção Brasileira de futebol. Passou a atender pelo nome de Cafu. Mas não se esqueceu do campinho, dos traficantes e, principalmente, das crianças como ele. ?Tinha de retribuir tudo o que consegui na vida com o futebol. Montar uma fundação para as crianças foi uma obrigação. Não sossegaria enquanto não desse para elas um lugar que eu sonhava quando era menino. Consegui?, orgulha-se Cafu. Fundações, creches e doações a entidades assistenciais foram os bem-vindos efeitos do radical aumento dos salários dos atuais jogadores de futebol. ?Tenho certeza de que muita gente no passado queria fazer alguma coisa pelos mais pobres. Mas a realidade era outra. O dinheiro que o futebol movimenta hoje em dia proporciona a chance de o jogador colaborar de verdade com a vida das pessoas. Não só marcando gols?, afirma Ronaldo. Ele é o símbolo da modernidade na área assistencial. Embaixador da Organização das Nações Unidas desde fevereiro de 2000, costuma usar a imagem para arrecadar milhões para as crianças no mundo inteiro. Ajuda crianças carentes em qualquer lugar. Já esteve em Kosovo em plena guerra civil da Iugoslávia. Visitou África, Ásia. ?Quando uma criança carente ou doente vem sorrindo me abraçar, quem sai fortalecido e feliz de verdade sou eu?, assegurou o atacante, depois de dar R$ 160 mil para a reconstrução de um teatro na favela carioca Cidade de Deus. Além das visitas e jogo beneficentes que organiza, Ronaldo costuma ajudar financeiramente instituições. Apenas algumas são divulgadas. Até por uma questão de estratégia. Ele tem a preocupação de não parecer um mero demagogo. Romário também colabora. E muito. Ele criou a Fundação Romarinho, que tem sedes no Rio de Janeiro e na cidade mineira de Itabira. Ajuda crianças carentes a estudar e se alimentar. E usa o futebol também. Se algum talento promissor surgir nas escolinhas que mantém, o próprio jogador dará seqüência à carreira do garoto. ?Eu não quero e não preciso ganhar dinheiro dos meninos. Se surgir alguém com condições de jogar, vou só abrir o caminho. Fazer o que não fizeram por mim?, destaca Romário. O advogado Rubens Naves é presidente da prestigiada e premiada Fundação Abrinq, que luta pelo direito das crianças e adolescentes brasileiros desde 1990. Ele vê com muita alegria a participação dos jogadores na criação de fundações para cuidar dos jovens brasileiros. ?Esses esportistas estão dando um grande auxílio à sociedade. Eles são figuras representativas e que atraem os adolescentes para atividades culturais. Com suas fundações, eles qualificam brasileiros sem oportunidade na vida. Isso é excelente para o nosso País.? Naves toca em um assunto delicado: a isenção de impostos das fundações. ?Toda fundação ou ONG ? Organização Não-Governamental ? pode ter isenção total de impostos. Desde que o trabalho seja sério e comprovado, essa fundação consegue certificado de Utilidade Pública. Com direito a investigação constante do Ministério Público. Acompanhei de perto a formação da Fundação Gol de Letra do Raí e do Leonardo. Eles colocaram US$ 2 milhões e esse patrimônio deixou de ser deles. É da fundação e suas atividades. Como auxilia centenas de jovens, não pagam impostos. É um trabalho dos mais sérios. Só merece elogios.? Raí e Leonardo decidiram em 1988 criar a Fundação Gol de Letra. O projeto inicial foi ter duas sedes para auxiliar as crianças principalmente nos estudos. Em São Paulo, a sede fica na Vila Albertina. No Rio, em Niterói. ?Tínhamos de fazer isso. A comunidade percebeu que queremos auxiliar a formação profissional de crianças entre 7 e 17 anos. Se por acaso alguém tiver dom para o esporte, ótimo. Mas a nossa intenção é dar a formação aos jovens. É isso que estamos fazendo?, comemora, feliz, Raí.