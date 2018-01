?Boleiros? dão sinal verde a Rogério Se depender dos entendidos no assunto, Rogério Ceni deve continuar batendo tranqüilamente suas faltas, para alegria da sua torcida e para desespero dos adversários. Técnicos e ex-jogadores de futebol não vêem sentido algum em querer responsabilizar o goleiro do São Paulo pelo terceiro gol do Fluminense, domingo, em jogo válido pelo Torneio Rio-São Paulo. O goleiro-artilheiro havia acabado de marcar o quarto gol da equipe paulista em uma bela cobrança de falta, mas exagerou na comemoração. Por isso, acabou sendo surpreendido com a saída de bola rápida do time carioca e com um chute perfeito do meia Roger. ?Faltou experiência para o São Paulo, para impedir a saída de bola?, observou o treinador e ex-goleiro Emerson Leão. ?E para o próprio Rogério, que poderia ter deixado o campo para comemorar. Com isso, evitaria o reinício da partida.? Leia mais no Estadão