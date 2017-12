Boletim Médico diz que Telê passa bem O hospital Felício Rocho divulgou no início da noite desta segunfa-feira um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ex-técnico da Seleção Brasileira, Telê Santana, que foi submetido a uma nova cirurgia e teve parte da perna esquerda amputada. De acordo com o boletim, o quadro clínico de Telê apresenta-se "estável do ponto de vista hemodinâmico e metabólico, porém, ainda com necessidade de monitoração não invasiva constante". O comunicado é assinado pelo coordenador do serviço de medicina interna do Felício Rocho, José Olinto Pimenta Figueiredo, e pelo cirurgião vascular Caetano Lopes. Em entrevista, Figueiredo disse que a expetativa dos médicos é que o ex-treinador, de 72 anos, se recupere e tenha uma "vida normal", adaptando uma prótese ao local.