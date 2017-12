Boletim revela edema cerebral e atleta do XV está em estado grave

Um novo boletim médico, liberado nesta manhã de quinta-feira, mostrou que o lateral-direito Canavarros sofreu um edema cerebral. O jogador do XV de Piracicaba teve um mal súbito durante o treino da última segunda-feira e foi prontamente atendido por médicos do clube no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba.

Depois dos primeiros exames e do diagnostico do edema cerebral, Canavarros foi submetido a uma cirurgia no crânio na noite de quarta-feira. Ele continua internado no Emcor. Os médicos implantaram um cateter na parte frontal direita, que estabilizou a pressão intracraniana, mas o jogador ainda segue em quadro classificado como grave.

Com 21 anos, Canavarros passou pelas categorias de base de Grêmio e Santos e estava atuando pelo Inter de Lages antes de chegar ao XV. O departamento médico do clube paulista afirma que realizou todos os exames exigidos pela Fifa antes de iniciar as atividades físicas.