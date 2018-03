Bolívar chegará momentos antes do jogo O impasse sobre a vinda da delegação do Bolívar ao Brasil acabou. Depois do treinamento da manhã desta terça-feira, em La Paz, os jogadores aceitaram a proposta da diretoria e suspenderam a greve, que causou o cancelamento da viagem para São Paulo. Assim, a equipe embarcará para o Brasil somente na manhã desta quarta-feira e chegará a Santos apenas cerca de duas horas antes da partida contra o time local, marcado para 19h45, pela Copa Libertadores da América. O elenco reclamava uma dívida de R$ 90 mil e a diretoria conseguiu arranjar apenas metade deste valor. Com isso, nenhum jogador apareceu no aeroporto de La Paz, nesta manhã, para viajar. Depois de muita conversa, o problema foi solucionado. O Bolívar ainda luta por uma vaga nas oitavas-de-final da Libertadores. Em segundo lugar do grupo 2, com sete pontos, o time boliviano está empatado com a LDU, do Equador. O Santos lidera a chave com nove pontos e o Danúbio, do Uruguai, é o lanterna com seis.