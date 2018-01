Bolívar derrota Santos em La Paz: 4 a 3 O Santos perdeu a invencibilidade em 2005. O time não conseguiu resistir aos 3.600 metros de altitude de La Paz e ao sprint nos últimos minutos dos bolivianos. Derrota na sua estréia pelo grupo 2 da Libertadores da América para o Bolívar por 4 a 3. O destaque negativo foi a atuação fraca do goleiro Henao. O argentino Zermatten marcou três gols para o Bolívar. Logo no primeiro minuto, gol do Bolívar. O canhoto meia argentino Zermatten cobrou falta da lateral direita. Henao, que atuava no lugar de Mauro, falhou ao colocar apenas dois jogadores. Atrapalhado por atacantes bolivianos que tentavam alcançar a bola, não teve tempo de reação quando a bola foi chutada na sua direção: 1 a 0 Bolívar. O Bolívar continuou melhor explorando a sua adaptação natural à altitude de La Paz. Eles tinham noção que a bola mais leve e mais rápida nos 3.600 metros e chutavam e cruzavam de qualquer distância. Henao falhava seguidamente e por sorte o placar não foi ampliado. Para castigar os bolivianos que desperdiçaram vários gols, tomaram o empate. Em uma bola simples cruzada da intermediária, Sanches falhou e deixou Basílio livre para chutar. O zagueiro se recuperou e conseguiu travar o chute, só que a bola sobrou para Deivid chutar forte para as redes: 1 a 1 aos 24 minutos. Com o gol e melhor adaptado à altitude, o Santos melhorou. Robinho, muito marcado, era parado aos pontapés. Os brasileiros no segundo tempo continuaram se ressentindo da falta de força física para correr nos contragolpes e de um articulador cerebral. Ricardinho, contundido, só deve voltar aos gramados na próxima semana. A partida que começou equilibrada trouxe um grande susto ao Santos. Graças a uma desatenção da zaga - Domingos deu muito espaço - Zermatten teve espaço para chutar forte cruzado e fazer 2 a 1. Porém a instável defesa do Bolívar voltou a contribuir. Pachi deu uma entrada perigosa colocando o pé alto demais em Robinho. Falta em dois lances dentro da grande área. Robinho rolou a bola para Deivid chutar com raiva, empatando novamente o jogo, aos 11 minutos. Oswaldinho tirou Tcheco e colocou o zagueiro Leonardo e ainda trocou o efetivo Deivid para colocar Rossini. Com mais espaço, o Bolívar voltou a pressionar o Santos nos momentos finais e fez dois gols. O iluminado Zermatten pegou rebote do travessão e fez 3 a 2 aos 40 minutos. Dois minutos depois, Cabrera chutou de fora da área e marcou 4 a 2. Robinho ainda teve espaço para em um esforço individual disparar desde a intermediária com a bola dominada e descontar na saída de Machado: 4 a 3 aos 45 minutos. Não houve tempo para evitar a derrota.