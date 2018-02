Bolívar e Boca decidem Sul-Americana O Bolívar tem a honra de disputar o 1º título internacional da história do futebol boliviano no duelo contra o Boca Juniors, nesta quarta-feira, às 22 horas, no Estádio Hernando Siles, em La Paz (com transmissão da TV Record). O árbitro da final da Copa Sul-Americana é o brasileiro Carlos Símon. O técnico do Bolívar, Vladimir Soria, conta com os brasileiros Mauro (goleiro) e Júlio César (zagueiro). Para minimizar os efeitos da altitude, o Boca só chega a La Paz momentos antes da partida. O atacante Tevez se desentendeu com o treinador no fim de semana durante o treino do Boca e corre o risco de começar a partida no banco. Palermo deve ganhar a vaga.