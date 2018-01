Bolívar e LDU empatam e ajudam Santos O Santos foi beneficiado na noite desta quarta-feira na Copa Libertadores. É que Bolívar (BOL) e LDU (EQU), rivais diretos na briga por uma vaga na próxima do torneio, empataram por 2 a 2 em La Paz, na Bolívia, e com este ponto os dois continuam dividindo a vice-liderança do Grupo 2, com sete pontos. Assim, o Santos, que já tem nove (e está na liderança), só precisará empatar contra o Bolívar, no dia 11/5, em casa, para se classificar. Já para os dois times só a vitória interessa, para não depender do rival. A LDU enfrentará neste mesmo dia o Danúbio (URU), pela última rodada, em Quito, no Equador. Confira a classificação, os resultados e as próximas rodadas da Copa Libertadores 2005.