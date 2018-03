Bolívar embola o grupo 8 da Libertadores O Bolívar, da Bolívia, derrotou o Colo Colo, do Chile, por 2 a 0, nesta quinta-feira à noite, em jogo válido pelo Grupo 8 da Copa Libertadores. Suárez, aos quatro minutos de jogo, e Castillo, a um minuto da etapa final, fizeram os gols. Com este resultado, Bolívar, Deportivo Cáli e Boca Juniors dividem a liderança com seis pontos. O Colo Colo segue sem ponto.