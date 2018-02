Bolívar faz sua parte e vence em casa o Estudiantes O Bolívar começou a Copa Libertadores 2006 da melhor forma possível: jogando em casa, venceu o Estudiantes de La Plata, da Argentina, por 1 a 0 nesta terça-feira. Assim, sai na frente na classificação do Grupo 2, ficando com três pontos. O time argentino, como perdeu, está com zero. A partida foi fraca tecnicamente e o gol só foi sair no segundo tempo. Num rápido ataque, Gutiérrez recebeu lançamento de Ribeiro e só tocou por cobertura na saída do goleiro, aos 37 minutos. Agora, os dois times aguardam a próxima partida do grupo, que será na quinta-feira, em Lima (PER), entre Sporting Cristal x Independiente Santa Fe (COL).