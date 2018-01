Bolivar goleia Peñarol por 5 a 2 O time boliviano do Bolivar obteve sua primeira vitória no Grupo 5 da Copa Libertadores da América, nesta terça-feira à noite, em La Paz, ao golear o Peñarol, do Uruguai, por 5 a 2. Botero abriu o placar para o Bolivar, aos 8 minutos de jogo. Rotundo, aos 17, e Bueno, aos 21, viraram para os uruguaios. Botero voltou a marcar, aos 40 minutos, igualando o placar, e Gutierrez colocou o Bolivar de novo a frente, aos 44 minutos. Bizera (contra), aos 34 minutos, e Sandy, aos 37, completaram na etapa final a goleada. Com este resultado, o Bolivar soma três pontos e se iguala ao Pumas, do México, na segunda posição do grupo, que é liderado pelo Grêmio, com quatro pontos. O Peñarol, último colocado, soma apenas um.