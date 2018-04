Bolívar quer repetir trajetória de títulos do Internacional no Botafogo

RIO - Enquanto o Fluminense ganhou dois dos últimos três Campeonatos Brasileiros e Vasco e Flamengo têm um troféu de campeão da Libertadores cada, o Botafogo é, dentre os grandes cariocas, o mais carente de títulos. Buscando mudar o rumo da história, o clube alvinegro apresentou nesta sexta-feira o zagueiro Bolívar, que traz no currículo duas Libertadores, uma Copa Sul-Americana e uma Recopa.

O jogador, que foi capitão do Inter nas últimas conquistas do clube, que repetir, em General Severiano, o sucesso dos tempos de Beira-Rio. "O Inter antes de 2006 era um time que não tinha conseguido os títulos, depois alcançou as metas e chegou a um nível muito alto. Meu objetivo aqui é o mesmo. Quando se chega a uma equipe dessa grandeza, você tem que pensar em títulos", disse Bolívar, em sua apresentação.

Neste ano, o Botafogo joga o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e o Brasileirão, três títulos que Bolívar ainda não tem e que quer incluir no seu largo currículo. "Bati na trave duas vezes (no Brasileiro e na Copa do Brasil, ambos em 2009), fui vice-campeão. Faltam no meu currículo, espero ganhar no Botafogo. Com o grupo forte, dedicação e muito trabalho, tenho certeza que podemos conquistar. A expectativa é muito grande."

Na sua primeira entrevista coletiva como jogador do Botafogo, o zagueiro disse que tinha o sonho de defender um time carioca. "Sempre tive esse objetivo de jogar uma grande equipe do Rio, onde a visibilidade é maior. É uma satisfação e uma alegria muito grande. Espero trazer um pouco da minha estrela para um clube que tem uma estrela", comentou ele, brincando com o fato de o Botafogo ser conhecido como "o clube da estrela solitária".