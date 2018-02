Bolívar vence Boca pela Sul-Americana O Bolívar conseguiu vencer o Boca Juniors, da Argentina, por 1 a 0 neste início de madrugada de quinta-feira, no jogo de ida da final da Copa Sul-Americana 2004. A vitória em casa dá a vantagem aos bolivianos, que disputam pela primeira vez a final de um torneio internacional, de poder empatar. A partida foi disputada na altitude de 3.800 metros e a vitória foi obtida graças a um gol de Chiorazzo, aos 30 minutos do segundo tempo, aproveitando uma falha do goleiro Abbondanzieri numa saída na entrada da grande área. O jogo foi bastante amarrado, com o Boca Juniors deixando claro que pretendia segurar o empate. Perder por um gol não é ruim para para os argentinos, que se quiserem conquistar o título precisam ganhar a partida por dois gols de diferença. Se o Boca vencer só por um gol, a decisão do título será na disputa por pênaltis. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, 15/12, no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires.