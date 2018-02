Bolivar vence e embola grupo 5 O Bolivar embolou a disputa do grupo 5 da Copa Libertadores, ao derrotar, nesta quarta-feira, em La Paz, o Pumas, do México, por 2 a 0, em jogo válido pela quinta rodada. Com este resultado, a equipe boliviana soma seis pontos, igualando-se ao time mexicano. Grêmio e Peñarol, do Uruguai, que se enfrentam dia 2, em Porto Alegre, somam sete.