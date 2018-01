Bolívar vence e embola grupo do Santos O Bolívar (BOL) ganhou na noite desta terça-feira por 2 a 0 do Danubio (URU) e embolou de vez a classificação do Grupo 2 da segunda fase da Copa Libertadores da América, do qual faz parte, inclusive, o Santos. Com este resultado, todos os quatro times somam seis pontos, sendo que, nos critérios de desempate, quem lidera é o Danubio, com o Santos em 2.º, o Bolívar em 3.º e a LDU na lanterna. Todos, inclusive, tem quatro jogos disputados. Confira as classificações, os resultados e os próximos jogos da Copa Libertadores 2005.