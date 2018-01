Bolívar vence o Grêmio por 1 a 0 O Bolívar derrotou o Grêmio por 1 a 0 nesta quinta-feira à noite, em La Paz, pelo grupo 5 da Copa Libertadores da América. O resultado foi insuficiente para o time boliviano, que terminou na terceira posição, com nove pontos. A segunda vaga foi decidida no saldo de gols. O Pumas, que ganhou do Peñarol por 3 a 1 na Cidade do México, também chegou aos nove pontos e ficou com saldo zero, superando o saldo negativo de um gol do Bolívar. Mesmo derrotado, o time brasileiro manteve a primeira colocação no grupo e vai enfrentar o Olímpia nas oitavas-de-final da competição. O adversário do Pumas será o Cobreloa. Interessado no empate, o Grêmio tentou reter a bola e trocar passes para deixar o tempo correr e não sofrer o desgaste de jogar a 3.600 metros de altitude. O plano deu certo no primeiro tempo, quando o time brasileiro só deixou o adversário entrar em sua área duas vezes. Os meias Guiberguis e Gutierrez tentaram alguns chutes de fora da área, que saíram desviados ou encontraram Danrlei bem colocado. As duas melhores chances surgiram depois dos 40 minutos. Pelo Grêmio, Élton driblou dois zagueiros e lançou para Basílio, que venceu o goleiro e chutou. Um zagueiro rebateu e Bruno cabeceou. Mas Fernández já havia se recuperado na jogada e fez a defesa. O Bolívar respondeu com um chute de Guiberguis, que Botero, na pequena área, desviou para fora. No segundo tempo o domínio foi todo o Bolívar. Aos 8 minutos, Botero driblou Danrlei e chutou. Claudiomiro salvou em cima da risca. Aos 17 minutos, Gutierrez cobrou uma falta da entrada da área sem dar chances para Danrlei. O jogo ficou dramático para os bolivianos aos 34 minutos, quando souberam que o Pumas acabava de marcar o terceiro gol no Peñarol, o que tornava a diferença que mantinham sobre o Grêmio insuficiente. Na pressão, o Bolívar ainda exigiu três boas defesas de Danrlei. Mas deixou espaço para os contra-ataques. Basílio perdeu um gol na pequena área e Rodrigo Fabri acertou um chute na trave. Ficha Técnica: Bolívar: Fernández; Sánchez, Lígori e Sandy; Gatty Ribeiro, Tufiño, Guiberguis, Gutierrez e Colque; Roberto Galindo e Botero (Mercado). Técnico: Vladimir Soria. Grêmio: Danrlei; Gavião, Renato (Ânderson Polga), Claudiomiro e Roberto; Amaral, Émerson, Bruno (Rodrigo Fabri) e Gilberto (Douglas); Élton e Basílio. Técnico: Tite. Gols: Gutierrez aos 17 minutos do segundo tempo. Árbitro: Ubaldo Aquino (Paraguai). Cartão amarelo: Galindo, Danrlei, Bruno, Amaral e Roberto. Cartão vermelho: Douglas. Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz.