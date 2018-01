Bolívar vence Santa Fé e embola o Grupo 2 da Libertadores O Bolívar derrotou o Independiente Santa Fé, da Colômbia, por 1 a 0, na noite desta terça-feira, em La Paz, e embolou de vez a classificação do Grupo 2 da Copa Libertadores. A partida foi apitada pelo brasileiro Wilson de Souza Mendonça. O único gol do jogo foi marcado por Angulo, aos 26 minutos do segundo tempo. Com o resultado, Bolívar e Santa Fé estão na liderança da chave com sete pontos, seguidos por Sporting Cristal, do Peru, e Estudiantes de La Plata, da Argentina, ambos com seis e uma partida a menos.