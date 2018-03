Bolívia anuncia seu novo treinador A Federação Boliviana de Futebol anunciou nesta quarta-feira o novo técnico da seleção do país. Ramiro Blacut foi contratado para substituir o uruguaio Nelson Acosta, demitido na semana passada, após somar 4 derrotas e apenas uma vitória nas Eliminatórias da Copa de 2006. Aos 60 anos, Blacut irá comandar a seleção boliviana pela terceira vez na carreira. As outras foram em 1991, na Copa América do Chile, e entre 1979 e 1981. Nas duas ocasiões, disputou um total de 27 partidas, com 7 vitórias, 7 empates e 14 derrotas. Apesar do bom começo nas Eliminatórias, quando goleou o Uruguai por 4 a 0, a Bolívia está mal na competição. Afinal, perdeu os outros quatro jogos que fez, mantendo-se com apenas 3 pontos ganhos, na lanterna da disputa. Seu próximo confronto será com o Paraguai, junho, em La Paz. ?Necessitamos de uma recuperação porque ainda não estamos eliminados. Por isso, será fundamental vencer o Paraguai em La Paz. Assumo uma grande responsabilidade, mas tenho confiança nos jogadores?, afirmou Blacut.