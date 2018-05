Bolívia apela contra punição imposta pela Fifa nas Eliminatórias da Copa

A Federação Boliviana de Futebol (FBF) informou oficialmente que entrou com uma apelação junto à Fifa para tentar reverter a punição aplicada pela entidade à seleção do país, que teve quatro pontos conquistados anulados por causa da escalação irregular do zagueiro Nelson Cabrera no empate sem gols com o Chile e no triunfo por 2 a 0 sobre o Peru, em setembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2018.

Por meio de um comunicado divulgado em seu site oficial, a FBF ressaltou que a decisão foi "injusta e arbitrária", assim como disse esperar que o recurso apresentado à Fifa "deixe sem efeito as punições impostas".

Por causa da punição, a Bolívia despencou na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, nas quais hoje figura na penúltima posição, com apenas sete pontos. A sanção também permitiu que Chile e Peru subissem posições no qualificatório, ultrapassando a Argentina e o Paraguai naquela ocasião.

A Fifa declarou a seleção boliviana derrotada por 3 a 0 em ambas as partidas na qual escalou Nelson Cabrera de forma irregular. E depois daquela punição os bolivianos foram goleados por Brasil e Venezuela (ambos por 5 a 0), empataram com o Equador (2 a 2) e bateram o Paraguai (1 a 0), este último jogo realizado na terça-feira, em La Paz.

Apenas os quatro primeiros colocados das Eliminatórias Sul-Americanas garantem vaga diretamente para a Copa da Rússia, em 2018. O quinto colocado disputa a repescagem com a melhor seleção da Oceania. Hoje este posto é ocupado pela Argentina, que tem 12 pontos de vantagem sobre os bolivianos.