Bolívia arrasa Colômbia na altitude Jogando na altitude de La Paz (a cerca de 3.600 metros acima do nível do mar), a Bolívia goleou a Colômbia por 4 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Hernando Siles, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa de 2006. O herói do jogo foi o atacante Botero, autor de três gols - o outro foi marcado por Baldivieso, de pênalti. Com o resultado, a Bolívia somou seus três primeiros pontos nas Eliminatórias, já que tinha perdido para o Uruguai na estréia (5 a 0). Enquanto isso, os colombianos, que vinham de derrota em casa para o Brasil, amargaram a segunda derrota e ocupam a última colocação, ao lado da Venezuela. Os bolivianos dominaram completamente o jogo apitado pelo brasileiro Paulo César de Oliveira, que expulsou o zagueiro colombiano Ivan Córdoba. O primeiro gol saiu aos 11 minutos, em pênalti duvidoso - a bola bateu na mão de Castillo, após cruzamento. Baldivieso bateu e fez. Os bolivianos ampliaram ainda na primeira etapa. Botero ganhou dos zagueiros e fuzilou: 2 a 0. O técnico Francisco Maturana ainda tentou corrigir os erros da Colômbia no intervalo, mas viu o adversário voltar disposto. E com pontaria. Botero recebeu em profundidade e, quase sem ângulo, surpreendeu o goleiro Córdoba. Minutos mais tarde, ele mesmo definiria, desta vez de cabeça.