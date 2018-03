Bolívia confia em brasileiro contra Chile Um brasileiro é a arma da Bolívia para o jogo desta terça-feira, às 17 horas, contra o Chile, em La Paz, pelas Eliminatórias para a Copa de 2006. Alex da Rosa, que joga no The Strongest, foi naturalizado recentemente a pedido do técnico Nelson Acosta e será titular com a missão de criar jogadas para os atacantes. A segurança da partida estará a cargo de 1400 policiais. Tanto cuidado tem explicação: bolivianos e chilenos se odeiam por causa da guerra no final do século 19 em que o Chile deixou a Bolívia sem acesso ao Oceano Pacífico, situação que perdura até hoje.