Bolívia convoca quatro ?estrangeiros? O técnico Ramiro Blacut, da seleção boliviana de futebol, convocou quatro jogadores que atuam fora do país para a partida contra o Brasil, dia 5 de setembro, em São Paulo, pela oitava rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Na lista divulgada nesta quinta-feira, Blacut chamou o goleiro José Carlos Fernández (Independiente Santa Fé, Colômbia), os zagueiros Peña (Valladolid, ESP) e Raldes (Rosário Central, ARG) e o atacante Botero (Pumas, MEX). O treinador relacionou ainda os seguintes jogadores: Lorgio Alvarez (Oriente Petrolero); Ronald Arana (Oriente Petrolero), Luis Cristaldo (The Strongest), Marcelo Carballo (The Strongest) e Colque Percy (Blooming). Também aparecem entre os convocados Leonardo Fernández (Oriente Petrolero), Walter Flores (San José), Sergio Galarza (Wilstermann), Limberg Gutierrez (Bolívar) e Gonzalo Galindo (Bolívar). Luis Gatty Rubeiro (Bolívar), Sergio Jauregui (Blooming), Limbert Pizarro (Bolivar), Oscar Sánchez (Blooming) e Rubén Dario Tufiño (Bolívar). A seleção boliviana permanecerá em preparação até o dia 3 de setembro na cidade de Santa Cruz de la Sierra, de onde partirá para a cidade de São Paulo. A Bolívia é o 10º e último colocado nas eliminatórias sul-americanas, com apenas seis pontos ganhos. O Brasil lidera com 13.