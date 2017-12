Bolívia e Paraguai ficam no 0 a 0 em amistoso de preparação

Bolívia e Paraguai encerraram na noite desta quarta-feira seus preparativos para a Copa América com um empate sem graça por 0 a 0, em amistoso disputado na cidade boliviana de Santa Cruz. A partida evidenciou as limitações técnicas dos bolivianos, que tentaram compensar com muita disposição física, enquanto a seleção do Paraguai adotou sua tradicional estratégia de defesa forte e contra-ataque veloz. As duas seleções viajam nesta quinta-feira para a Venezuela, onde será disputada a Copa América a partir da próxima semana. A Bolívia jogará na primeira fase contra Venezuela, Uruguai e Peru, enquanto o Paraguai enfrentará Argentina, Colômbia e Estados Unidos.