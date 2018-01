Bolívia e Peru empatam. Colômbia passa Bolívia e Peru empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira em Pereira, na Colômbia, pelo Grupo A da primeira fase do Campeonato Sul-Americano Sub-20. O resultado foi ruim para a Bolívia, que está eliminada da competição, e bom para o Peru (que ainda sonha com a vaga) e para a Colômbia, que está classificada para a próxima fase do torneio, junto com a Argentina. Os gols foram de Vigil, para os peruanos, e Saucedo para os bolivianos.