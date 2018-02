Bolívia e Venezuela abrem a rodada Abrindo a 13ª rodada das Eliminatórias, a Bolívia recebe nesta terça-feira a Venezuela em La Paz. Derrotada em casa para a Argentina, a seleção boliviana precisa vencer para pelo menos amenizar as críticas que enfrenta no País. Os bolivianos seguram a lanterna das Eliminatórias, com apenas dez pontos. Sem o mito da altitude de 3.600 metros de La Paz que Argentina acabou, com sua vitória no sábado por 2 a 1, a Bolívia terá pela frente a Venezuela combalida pelo empate (0 a 0) que cedeu para a Colômbia. Não é apenas o mal momento do time que preocupa os bolivianos. Angulo e outro jogador não identificado teriam ingerido bebidas alcoólicas antes do jogo contra a Argentina. A polêmica domina La Paz. A torcida perdeu a fé no time.