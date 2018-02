Bolívia espera recuperação de Baldivieso O técnico Ovidio Messa revelou nesta sexta-feira que espera apenas a recuperação de Baldivieso para definir a seleção boliviana que enfrentará o Brasil, domingo, em La Paz, pelas Eliminatórias. Considerado o principal jogador do time, o meio-campista de 33 anos sofreu uma lesão muscular na perna direita. ?Vamos esperar a evolução da lesão, mas acreditamos que ele vá se recuperar?, afirmou o técnico, lembrando da importância de Baldivieso para a seleção boliviana. Afinal, ele é o único remanescente do grupo que disputou a Copa de 94, nos EUA, e que ganhou do Brasil em 93, na primeira derrota brasileira na história das Eliminatórias. ?Quero jogar domingo?, avisou o atleta. O jogo de domingo irá acontecer no estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz, mas não vale muita coisa. Enquanto o Brasil já está classificado para a Copa, a Bolívia não tem mais chances nas Eliminatórias. Por isso mesmo, o técnico Carlos Alberto Parreira resolveu poupar alguns dos principais jogadores da seleção brasileira, como Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. Mas, para Ovidio Messa, isso não é motivo de comemoração boliviana. ?Brasil é Brasil?, lembrou o treinador da Bolívia.