Bolívia goleia Venezuela: 5 a 0 A Bolívia arrasou a Venezuela com uma goleada de 5 a 0, neste domingo, em La Paz, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Os gols da partida foram marcados por Baldivieso (2), Joaquín Botero (2) e Raúl Justiniano. Com o grande resultado em casa, a seleção boliviana subiu para a 6ª colocação, com 13 pontos ganhos. Os venezuelanos continuam na lanterna, com apenas 4 pontos.