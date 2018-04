Bolívia não vai só se defender, diz Blacut São Paulo, 03 (AE) - A delegação boliviana sentiu o sofrimento que é suportar o caótico trânsito de São Paulo na véspera de um feriado prolongado. O treino que estava marcado para as 16h30 no Parque Antártica começou só as 18h. E graças ao auxílio da Polícia Militar. Foi preciso uma operação especial para que o ônibus saísse do bairro do Morumbi, na zona sul, e atravessasse a capital. Os bolivianos já saíram atrasados do hotel (depois das 17h). E os policiais precisaram trabalhar bastante para que o ônibus estacionasse no Parque Antártica, por volta das 18h. Naquele horário, o congestionamento era de quase 100 quilômetros. A Polícia Militar ainda foi obrigada a bloquear algumas ruas e avenidas e até inverter o sentido para que a delegação tivesse mais facilidade. A Avenida Francisco Matarazzo, por exemplo, foi interditada por quase 100 metros para que o ônibus, na contramão, tivesse acesso ao portão dos vestiários do Palestra Itália. O treino, que já estava atrasado, demorou ainda mais para começar. Agora, faltavam os holofotes para o treino acontecer. Aliás, um treino muito rápido e leve, já que a seleção chegou na manhã de hoje em São Paulo. E um cuidado especial para os jornalistas brasileiros não verem o que está sendo preparado para o jogo de domingo. No entanto, o treinador promete colocar em campo uma equipe que não pensará apenas em defender. "Precisamos ter um equilíbrio. Se apenas nos defendermos, não suportaremos os 90 minutos. Por isso, não podemos deixar de lado a possibilidade de atacar", garantiu Ramiro Blacut.