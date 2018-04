Bolívia promete concentração total A Bolívia quer fazer da concentração a arma para tentar surpreender o Brasil domingo à tarde, no Morumbi, pelas Eliminatórias da Copa de 2006. E sabe que uma das únicas maneiras de ter alguma chance contra os brasileiros é impedir que Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho tenham espaço para jogar. "Essa é a chave, estar bem concentrado. Não só esse ou aquele jogador, mas todo o elenco", avisou o zagueiro Oscar Sánchez, um dos destaques da Bolívia, há 15 anos vestindo a camisa da seleção. "Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho são muito técnicos e podem definir a partida a qualquer instante. O segredo é manter concentração total para não dar espaços para que eles façam as jogadas." Segundo Oscar Sánchez, o que pode ajudar a sua equipe é o fato de os jogadores já conhecerem os adversários. "Nós já enfrentamos os dois (Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho) em Copa América e Eliminatórias. Isso é uma coisa que pode nos facilitar na hora da partida", comentou o zagueiro boliviano. O técnico Ramiro Blacut também aposta nos contra-ataques. Como o Brasil terá a iniciativa do jogo, os visitantes podem se aproveitar das descidas rápidas. Os confrontos entre as duas seleções não são nada animadores para os bolivianos. Foram nove jogos pelas Eliminatórias, sendo seis vitórias brasileiras, um empate e duas vitórias para a Bolívia.