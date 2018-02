Bolívia quer presentear a torcida A Bolívia não tem mais chances nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha ? é lanterna, com 13 pontos em 16 rodadas disputadas. Mesmo assim, os jogadores falam em surpreender a Seleção Brasileira. ?Todos querem enfrentar o Brasil, principalmente quando vem com todos os seus craques que custam milhões de dólares. Nós temos capacidade para ganhar o jogo e dar uma grande alegria para nosso país?, prometeu o goleiro Sérgio Galaza. A preocupação do técnico Ovídio Messa, no entanto, estava na partida entre The Strongest e Pumas, pela Copa Sul-Americana, que seria realizada nesta quarta à noite, em La Paz. ?Espero que não haja contundidos nesse jogo?, disse o técnico que convocou Líder Paz, do The Strongest, e Joaquín Botero, do Pumas. Os dois devem se apresentar nesta quinta pela manhã, juntamente com o zagueiro Raldes, do Rosario Central, da Argentina. ?Terei pouco tempo para trabalhar antes do jogo do Brasil, mas estamos confiantes?, reclamou Messa. Os ingressos para a partida, que será realizada em La Paz, domingo, começaram a ser vendidos nesta quarta.