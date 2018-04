Bolívia repete base para enfrentar Argentina e Venezuela A seleção boliviana, que conseguiu apenas um ponto nas duas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2010, não terá mudanças táticas para as próximas partidas, disse na quarta-feira o técnico Erwin Sánchez. O treinador convocou 23 jogadores para treinar a partir de quinta-feira em Santa Cruz para os jogos do dia 17 contra a Argentina em Buenos Aires e do dia 20 contra a Venezuela em San Cristóbal. Após perder para o Uruguai por 5 x 0 fora de casa na primeira rodada e empatar sem gols, na Bolívia, contra a Colômbia, Sánchez enfrentou duras críticas da mídia local, que questionou sua suposta falta de criatividade na busca por uma vaga para o Mundial da África do Sul. Sánchez manteve na lista os questionados meio-campistas Joselito Vaca e Gualberto Mojica. A Bolívia só terá mudanças forçadas por lesões ou suspensões. Entre as principais baixas está o zagueiro Lorgio Alvarez, do Cerro Porteño paraguaio. Eis a lista dos convocados bolivianos: Goleiros: Sergio Galarza e Carlos Arias. Defensores: Daniel Vaca, Miguel Hoyos, Luis Gatty Ribeiro, Ronald Raldes, Santos Amador, Limbert Méndez, Luis Gutiérrez e Ricardo Verduguez. Meio-campistas: Ronald García, Nicolás Suárez, Alejandro Gómez, Sacha Lima, Gualberto Mojica, Ronald Gutiérrez, Jhasmani Campos, Joselito Vaca e Limberg Gutiérrez. Atacantes: Juan Carlos Arce, Jaime Moreno, Marcelo Martins e Diego Cabrera. (Carlos Alberto Quiroga)