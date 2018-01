Bolívia sub-20 vence Peru por 2 a 1 A seleção boliviana sub-20 manteve suas chances de classificação para o hexagonal decisivo do Sul-Americano do Uruguai, ao vencer, neste sábado, o Peru, por 2 a 1, em Montevidéu, em partida válida pelo Grupo A. Os gols bolivianos foram marcados por Juan Carlos Arce. Michael Guevara descontou para o Peru. A Bolívia luta pela terceira vaga do grupo, que tem a liderança do Brasil.