Bolívia vence Paraguai nas Eliminatórias O Paraguai perdeu a oportunidade de assumir a liderança das Eliminatórias, ao ser derrotado pela até então lanterna Bolívia, por 2 a 1, nesta terça-feira, nos 3.600 metros de altitude de La Paz. Detalhe: os bolivianos passaram a maior parte do segundo tempo com um jogador a menos, depois da expulsão do zagueiro Juan Manuel Peña. O técnico Ramiro Blacut, que entrou no lugar de Nelson Acosta, estreou bem no comando da Bolívia. Com o resultado, a seleção boliviana chegou aos 6 pontos e deixou a última posição; o Paraguai permanece com 10. O meia boliviano Luis Cristaldo, destaque da partida, abriu o placar logo aos 8 minutos. Aos 32, o artilheiro paraguaio José Cardoso empatou. O gol que definiu a vitória da Bolívia foi anotado pelo volante Róger Suárez, aos 26 do segundo tempo. O técnico paraguaio, Aníbal Ruiz, reconheceu que sua equipe caiu diante da Bolívia não por causa da altitude, mas sim por ter sido superada em campo. Admitiu ainda que o Paraguai cometeu erros táticos que não poderão ser observados diante da Argentina, sua próxima partida, em Buenos Aires. ?Fisicamente, os jogadores renderam o esperado, dominamos a partida e, talvez, tenhamos falhado taticamente?, disse o treinador. Os paraguaios ficaram 13 dias na região de La Paz, num período de aclimatação, para se adaptarem à falta de ar.