Bologna ganha do Parma no Italiano O Bologna derrotou o Parma por 3 a 1, nesta quinta-feira, no complemento da 22ª rodada do Campeonato Italiano. O líder da competição é a Juventus, seguida de perto pelo Milan. Em 9º lugar no campeonato, o Bologna ganhou graças aos gols de Sussi, Amoroso e Belucci. Sorrentino descontou para o Parma, que está na 17ª colocação.