Bologna ganha na abertura do Italiano O Bologna venceu o Atalanta por 1 a 0, neste sábado, no jogo que marcou a abertura do Campeonato Italiano 2001/2002. O único gol da partida foi do atacante Giuseppe Signori, aos 19 minutos do primeiro tempo. Amanhã, as outras 18 equipes estréiam na competição: Brescia x Milan, Fiorentina x Chievo, Inter x Perugia, Juventus x Venezia, Lazio x Piacenza, Lecce x Parma, Udinese x Torino e Verona x Roma.