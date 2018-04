Bologna só compra Kléber em parceria O Bologna vai propor uma parceria à Inter de Milão para tentar comprar o atacante Kléber, do Atlético Paranaense. A idéia da "sociedade?? surgiu porque o Bologna tem apenas US$ 2 milhões para investir e estima que precise de US$ 5 milhões para ter o brasileiro. A Inter ainda não respondeu. Já o Lyon francês continua interessado no brasileiro Sávio, reserva no Real Madrid, que já fixou o preço: US$ 16 milhões.