Bologna vence e amplia crise na Roma O Bologna venceu a Roma por 3 a 1 neste sábado e ampliou ainda mais a crise do rival, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Italiano. Cipriani e Menghi (2) marcaram para o Bologna, enquanto Totti descontou para os romanos. Com a vitória, o Bologna soma seis pontos e ocupa a quinta colocação. Já a Roma permanece com quatro, em 14º. Ainda neste sábado jogam Juventus e Palermo. Depois de perder os pontos da partida contra o Bayer Leverkusen pela Liga dos Campeões por culpa de um torcedor que atingiu o árbitro Anders Frisk, a Roma não desempenha bom papel no Calcio.