Bologna vence o Milan por 2 a 0 A equipe do Bologna derrotou o Milan por 2 a 0 neste domingo em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Italiano de futebol. Com essa vitória, a equipe bolonhesa mantém as esperanças de conseguir uma vaga na Liga dos Campeões da Europa. Os dois gols do jogo foram marcados no primeiro tempo. Salvatore Fresi abriu a contagem aos 3 minutos e Cruz ampliou aos 35. A 26ª rodada teve ainda os seguintes resultados neste domingo. Atalanta 2 x 1 Lecce; Fiorentina 0 x 0 Udinese, Piacenza 2 x 0 Perugia, Torino 2 x 2 Chievo, Venecia 1 x 2 Brescia, Verona 1 x 0 Parma. Ainda neste domingo, jogam Lazio x Roma. A rodada foi aberta no sábado com o empate por 2 a 2 entre Inter e Juventus.