Bolonha surpreende e vence a Inter A Inter de Milão perdeu por 2 a 1 neste domingo para o Bolonha e desperdiçou a chance de assumir ao menos temporariamente a liderança isolada do Campeonato Italiano. Com a derrota, a equipe milanesa permanece com 43 pontos ganhos, na vice-liderança ao lado da Juventus, e um a menos que a líder Roma. Essas duas equipes se enfrentam ainda neste domingo, no encerramento da 22ª rodada. O Bolonha abriu a contagem aos 10 minutos do segundo tempo, com Fabio Pecchia e ampliou aos 33, com Lamberto Zauli. A Inter descontou a um minuto do final, com o holandês Clarence Seedorf. O Milan não saiu de um empate em 1 a 1 com o Perugia e se manteve na sexta posição na classificação geral. O gol milanês foi marcado pelo brasileiro Serginho, de pênalti. Bazzani fez o gol do Perugia, que ocupa a 12ª posição, com 27 pontos. A rodada do Campeonato Italiano teve ainda, neste domingo, os seguintes resultados: Atalanta 0 x 0 Brescia; Lecce 1 x 1 Verona, Parma 1 x 0 Lazio, Torino 1 x 1 Piacenza, Venezia 2 x 0 Fiorentina. A rodada foi aberta no sábado com a derrota do Chievo Verona por 2 a 1 para a Udinese.