Bolton ainda sonha com vaga em Copa O Bolton continua na disputa por uma vaga na Copa da Uefa da próxima temporada graças à vitória neste sábado por 1 a 0 sobre o Norwich (gol de Giannakopoulos), no encerramento dos jogos do dia pela 30.ª rodada do Campeonato Inglês 2004/05. É que com estes três pontos o Bolton chega a 46 pontos, ficando provisoriamente na 5.ª colocação. Já o Norwich fica na 20.ª e última posição, com 20 pontos.