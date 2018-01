Bolton e Blackburn empatam pelo Inglês Apenas um jogo foi realizado neste domingo pelo Campeonato Inglês. Jogando em casa, o Bolton empatou por 0 a 0 com o Blackburn, e assumiu a quinta colocação com oito pontos, sete a menos que o líder Chelsea. Os visitantes estão em 12º, com cinco. A quinta rodada da competição será completada nesta segunda-feira com o confronto entre West Ham e Aston Villa.